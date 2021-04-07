اخبار السعوديه

شاهد.. الزعاق: وقوع ظاهرة كونية غريبة بنهاية شعبان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق: وقوع ظاهرة كونية غريبة بنهاية شعبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشار خبير الطقس خالد الزعاق، إلى قرب وقوع ظاهرة كونية غريبة بنهاية شهر شعبان، قائلا:" هناك حركة غريبة لاثنين من أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية بالقرب من الأرض".

وأوضح خالد الزعاق، عبر قناة "العربية":" أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية المشتري وزحل، والعرب يسمونها بالسرايات لأن لها حركة تسري بها بين النجوم بحركة مغايرة، وأهم السرايات المشتري وزحل والمريخ والزهرة".

ولفت:"خلال هذه الأيام سنشاهد جرمين سماويين بالجهة الشرقية قبيل شروق الشمس، الأعلى منهما زحل والأسفل منهما المشتري".

وتابع:"كان أهالينا رحمهم الله، يشاهدون كوكبي المشتري والزهرة في النهار، ويسمونها نجوم الظهر، ومنها أخذوا المثل المشهور في التهديد (والله لا وريك نجوم الظهر)"، مضيفا:"هلال آخر شهر شعبان سيقترب منهما بشكل مقارن، والمشترى عملاق المجموعة الشمسية فهو أكبر من الأرض بـ 1200 مرة، والقمر أصغر من الأرض بأربع مرات".

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا