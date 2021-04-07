شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أحمد العرفج عن عائض القرني : أنا أهاجمه هو يدعُو لي وقريبًا سأتعاون معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الكاتب، أحمد العرفج، عن علاقته بالداعية عائض القرني، مضيفا أن حكايته معه بدأت منذ 25 عاما، وكانت عبارة عن هجوم من طرف واحد.

وأضاف العرفج، خلال استضافته بقناة روتانا خليجية، أنه ظل خلال هذه الأعوام يهاجم "القرني"، في حين قام الأخير بالدعاء له.

وأكد أنه شعر بالندم على كثير من الخصومات التي أقامها خلال السنوات الماضية، مضيفا أن علاقته تحسنت مع "القرني" وسيكون هناك تعاون بين بعضها البعض في الكتب والتعليم والدورات.