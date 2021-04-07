شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العثور على آثار في قرية العصامي بالقنفذة تعود لعام 1370 هجريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عثر أعضاء لجنة النشاط بقرية العصامي التابعة لمركز كنانة على آثار فناجين وأجزاء من جرة الماء وكانون للطبخ مصنوعة من الطين.

وتقدم اللجنة الأستاذ علي منتهى المعشي رئيس الفريق المشارك، والأستاذ إبراهيم بن ناصر المعشي مسئول اللجنة الإعلامية.

وأوضح القائمون على لجنة النشاط بقرية العصامي في جنوب القنفذة، أن الآثار التي عثر عليها تعود للجيل لعام 1370 هجريا.