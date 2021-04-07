شكرا لمتابعة خبر عن شاب يقوم بإيحاءات جنسية وأفعال خادشة للحياء أمام امرأة وأطفالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقدم شاب يعتلي دراجة نارية بصحبة شخص آخر على القيام بحركات وإيحاءات جنسية خادشة للحياء أمام سيدة كانت تصطحب أطفالها بالسيارة.

ووثقت السيدة مقطع فيديو للواقعة، وذكرت أنها كانت في طريقها لمنزلها بصحبة أطفالها، وأثناء وقوفها بإشارة المرور قام شاب إيحاءات جنسية أمامه، مضيفة أنها رفعت هاتفها لتصويره من أجل دفعه للتراجع عما يفعله، لكن ذلك لم يؤثر فيه، وواصل ما فعله.

ومن جهتهم، دشن مغردون على موقع "تويتر" وسما بعنوان "متحرش الدباب"، حيث تم تداول مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة.

وأبدى المغردون استيائهم مما فعله الشاب، مطالبين الجهات المعنية بسرعة ضبط المحترش ومحاسبته.