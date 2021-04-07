شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمنشأة باعت بطاريات سيارات مقلدة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بشركة تختص في تجارة البطاريات بمدينة الدمام ومدير الشركة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام العلامات التجارية بحيازة وبيع بطاريات سيارات مقلدة لعلامة تجارية معروفة.

وعرضت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً فرض غرامة مالية مائة ألف ريال ،ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم.