شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من الصحة للمواطنين والمقيمين بشأن الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة الصحة لأخذ الحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

وكانت الصحة أعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (783) حالة مؤكدة وتعافي(417) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7044)حالة منها (852) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (394952) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (381189) حالة.