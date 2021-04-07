بعد قرار قصر العمل بـ”المولات” على السعوديين .. تعرف على المهن المستثناة وموعد تطبيق القرار

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أصدرت وزارة الموارد البشرية، اليوم (الأربعاء)، الدليل الإجرائي لقرار توطين المجمعات التجارية “المولات” بجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة تفاصيل القرار خلال جميع مراحله، بما في ذلك فترة السماح، والمدة الزمنية لتطبيق القرار، والأنشطة المستهدفة، ونسبة الاستثناءات.

وتضمن القرار قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة “المولات”، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100%، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، وهي: المقاهي بنسبة توطين 50%، والمطاعم بنسبة 40%، والهايبر ماركت والسوبر ماركت.

ويُستثنى من القرار المهن التالية: (عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، وفني صيانة الألعاب، والحلاق) بحيث لا تزيد نسبتهم على 20% في المنفذ والوردية الواحدة، إضافة إلى الالتزام بالزي الموحد.

وأكدت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 25 / 12 / 1442، أي بعد 120 يوما من تاريخ نشره الموافق اليوم (الأربعاء) 25 / 8 /1442هـ، مبينة أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار.

وأبانت أنه سيتم تطبيق نوعين من العقوبات: عقوبة توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعقوبة عدم الالتزام بنسبة التوطين.

Source akhbaar24.argaam

