طبيب سعودي: تسبب «أسترازينيكا» في تخثر الدم نادر.. وله علاجات بسيطة

توقع اسشاري الأمراض المعدية، الدكتور خالد غليله، وصول المملكة إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة بين 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف بمداخلة لقناة «الإخبارية»: اتوقع مع الجهود المبذولة بشأن مواجهة فيروس كورونا وتوافر اللقاحات بكميات وفيرة، الوصول إلى مناعة مجتمعية خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر.

وحول الشكوك المثارة بشأن لقاح أسترازينيكا، قال استشاري الأمراض المعدية، إن الآثار الجانبية المشار إليها تتعلق بعدد بسيط بين ملايين الحالات، كما أن تخثر الدم نادر جدًا، وله علاجات بسيطة وعلاجها موجود، مشيرًا إلى أن الأهم هو متابعة الأعراض.

واستكمل: أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بسيطة ومشابهة لآثار أي لقاح آخر.

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