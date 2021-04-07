مسؤول: التوسعة الثالثة للمسجد الحرام جاهزة لاستقبال المصلين خلال رمضان

أعلن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، اليوم الأربعاء، عن جاهزية التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، لاستقبال المصلين بكامل طاقتها الاستيعابية، خلال شهر رمضان هذا العام.

وأكد المحيميد، أن جميع المصليات والمسارات طبّقت عليها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للصلاة، لافتًا إلى أن جميع المداخل زودت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز المزودة بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

وقال المحيميد: قسمت المسارات إلى عدة أقسام، وهي مسار رحلة المعتمر، ومسار رحلة المصلي، وكل مسار مزود بمنظومة من الخدمات الخدمية والفنية والتوجيهية والصحية والأمنية التي من خلالها نضمن سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام.

وذكّر المحيميد، أن "التوسعة السعودية الثالثة والتي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تعد امتدادًا للتوسعات التاريخية السابقة التي بدأت بأمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ وأتمها الملكين الراحلين سعود وفيصل، ثم توسعة الساحات الشرقية التي تمت في عهد الملك خالد، أعقبها توسعة المسجد من الجانب الغربي التي تمت في عهد الملك فهد، تلاها توسعة المسعى التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ثم التوسعة الكبرى التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واستكملت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال المحيميد تأتي جميع مراحل البناء والتشييد التي تمت منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الزاهر؛ لتكون شاهدًا على الاهتمام والعناية بالحرمين الشريفين وبخدمة ضيوف الرحمن.

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