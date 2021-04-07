«فلكية جدة»: استعدادات لرصد «برق الأشباح» خلال الفترة المقبلة

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الأربعاء، عن استعداد ما أسمتهم بـ«مطاردي العواصف» لرصد برق الأشباح خلال الفترة المقبلة.

وقالت «فلكية جدة»، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يستعد مطاردو العواصف لرصد «برق الأشباح».

وأشارت إلى أن برق الأشباح عبارة عن تفريغ كهربائي يتشكل على ارتفاع 80 كيلومترًا، عندما يحدث اندفاع عنيف للبرق يسحب الكثير من الشحنات في الغيوم القريبة من سطح الأرض وتضرب المجالات الكهربائية أعلى الغلاف الجوي للأرض.

وأكدت فلكية جدة أن كل هذه العملية تستغرق حوالي 20 جزءًا من ألف جزء من الثانية.

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