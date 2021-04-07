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«فلكية جدة»: استعدادات لرصد «برق الأشباح» خلال الفترة المقبلة

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الرياض - محمد عبدالله - يضرب المجالات الكهربية أعلى الغلاف الجوي..

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الأربعاء، عن استعداد ما أسمتهم بـ«مطاردي العواصف» لرصد برق الأشباح خلال الفترة المقبلة.  

وقالت «فلكية جدة»، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يستعد مطاردو العواصف لرصد «برق الأشباح».

وأشارت إلى أن برق الأشباح عبارة عن تفريغ كهربائي يتشكل على ارتفاع 80 كيلومترًا،  عندما يحدث اندفاع عنيف للبرق يسحب الكثير من الشحنات في الغيوم القريبة من سطح الأرض وتضرب المجالات الكهربائية أعلى الغلاف الجوي للأرض.

وأكدت فلكية جدة أن كل هذه العملية تستغرق حوالي 20 جزءًا من ألف جزء من الثانية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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