وزير الثقافة: «العلا رحلة عبر الزمن» ستكون أكبر متحف حي في العالم

أكد وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، أن العلا رحلة عبر الزمن، ستكون أكبر متحف حي في العالم، ووجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، اليوم الأربعاء، الرؤية التصميمية لمخطط العلا رحلة عبر الزمن.

ويهدف المخطط إلى إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة؛ حيث يُعد المشروع محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعدّ مخطط رحلة عبر الزمن جُزءًا من برنامج تطويري شامل للعُلا تشرف عليه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وتهدف استراتيجية التطوير عند اكتمالها في عام 2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.

ويُقدم مخطط العلا رحلة عبر الزمن خارطة تاريخية مميزة لحضارات استوطنت واحات العُلا المتنوعة على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري، من خلال استثمار الغنى التراثي والثقافي والثراء الطبيعي والجيولوجي للمنطقة، عبر مشاركة مجتمعها المميز في مسيرة التطوير لحفظ إرث العلا، ورسم المستقبل عبر فتح فصول جديدة لاكتشاف تاريخها الذي لم يكتشف، وبناء إرث مستقبلي يُفاخر به.

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