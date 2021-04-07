الزعاق: ظاهرة فلكية في سماء المملكة خلال الأيام المتبقية من شعبان

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عن أسباب التهديد بـ"والله لأوريك نجوم الضهر".

وعبر مقطع فيديو، قال الزعاق: أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، هما المشترى وزحل، والعرب يسمونهما بالسرّايات؛ لأنها تسري بين النجوم بشكل مغاير، وأهم السرايات أربعة هي (المشتري وزحل والمريخ والزهرة).

وأضاف: خلال هذه الأيام سنشاهد جرمين سماويين بالجهة الشرقية قُبيل شروق الشمس، أعلاهما زحل وأسفلهما المشتري، وهلال شهر شعبان سيقترب منهما بشكل مقارن، وعملاق المجموعة الشمسية المشتري أكبر من الأرض بـ1200 مرة، والقمر أصغر من الأرض بـ4 مرات.

وأوضح أن العرب أسموه المشترى؛ لأنه يستشري في سيره، أي يجد في سيره دون فتور أو تلكؤ، وخلال الأيام المتبقية من شهر شعبان سيجتمع الهلال بكوكبي المشتري وزحل في أخر الليل.

وغرد الزعاق، قائلًا: كان أهالينا رحمهم الله يشاهدون كوكبي المشتري والزهرة في النهار ويسمونها نجوم الظهر، ومنها أخذوا المثل المشهور في التهديد (والله لا وريك نجوم الظهر).

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