هيئة الموسيقى: 6 شروط للانضمام إلى الفرقة الوطنية للغناء الجماعي

أعلنت هيئة الموسيقى فتح باب التسجيل في «الفرقة الوطنية للغناء الجماعي» أمام الراغبين من المغنين والمغنيات السعوديين، وذلك خلال المدة من 7 أبريل الجاري حتى 30 مايو المقبل.

وتعد مبادرة «الفرقة الوطنية للغناء الجماعي» واحدة من المبادرات التي تقدمها هيئة الموسيقى لتطوير القطاع الموسيقي في المملكة، وذلك بتشكيل فرقة غنائية وطنية احترافية تشارك في المحافل الموسيقية محليًّا وعالميًّا، ويتمتع أفرادها بمهارات عالية في الأداء والغناء، وينتظمون في تناغم وانسجام ليُشكلوا صوتًا واحدًا مميزًا.

ووضعت الهيئة شروطًا للانضمام للفرقة، منها أن يكون عمر المتقدم من 18 عامًا فما فوق، وأن يكون سعودي الجنسية، إضافة إلى امتلاكه خبرة في الغناء، والتمكن من غناء المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسة، والغناء الجماعي ضمن فرقة موسيقية، مع ضرورة تقديمه لمقطع فيديو مدته دقيقتين بجودة ممتازة وبصوت واضح يؤدي فيه المتقدم بأسلوب منفرد ودون استخدام محسنات صوتية في أستوديو أو غيره.

وتهدف هيئة الموسيقى من المبادرة إلى تأسيس فرقة غنائية وطنية مبنية على أسس علمية، وتُمثل المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، مع ما يتضمنه ذلك من دعم وتمكين للمواهب السعودية، وتطوير أدائها الغنائي.

ويتم التسجيل عبر الرابط