«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مغبرة وسحب رعدية على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، توالي ارتفاع درجات الحرارة الخميس، على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، مع تكّون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على شمال شرق المملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال المركز: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة مع تكّون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على شمال شرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 15-35كم/ساعة، على الجزء الشمالي الأوسط. وستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة بين 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية غربية؛ تتحول إلى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 10-30كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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