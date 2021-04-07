طبيب سعودي: ارتفاع الحالات الحرجة ووفيات كورونا مؤشر يدعو إلى القلق

أكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور سعيد البقمي، أن الحالات الحرجة جراء الإصابة بكورونا تشكل 12% من إجمالي الحالات النشطة، وهذا مؤشر يدعو إلى القلق.

وخلال مداخلة مع الإخبارية، قال: هناك ازدياد في أعداد الحالات المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين، الأمر الذي أثار قلقًا وحذرًا لدى المهتمين، ويجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لذلك.

وأضاف: الحالات الحرجة وصلت إلى 852 حالة، بما يمثل 12% من إجمالي الحالات النشطة، وتلك النسبة تعتبر مرتفعة إلى حد ما، فضلًا عن أن هناك ارتفاعًا في عدد الوفيات، وهو ما يدعو للقلق ولا بد من الحذر.

وتابع: صحيح نحن ما زلنا تحت مستوى الأمان، إلا أنه يجب التكاتف للسيطرة على التزايد المطرد الذي لاحظناه خلال الفترة الماضية.

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