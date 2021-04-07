الهيئة الملكية للعلا: قطار سياحي بطول 46 كم يربط بين شمال وجنوب المدينة

كشف المتحدث باسم الهيئة الملكية للعلا، سعد المطرفي، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك قطار سياحي صديق للبيئة بطول 46 كم، يربط ما بين مركز البلدة القديمة جنوبًا وصولا لمدينة الحجر الأثرية شمالًا.

وخلال مداخلة مع الإخبارية، قال المطرفي: إن العلا تتمتع بإرث تاريخي وطبيعة وأثار، فضلًا عن التضاريس والمناخ اللذين تمتاز بهما.

وأضاف: من ضمن مشاريع الرؤية المستقبلية لـ(رحلة عبر الزمن) سيكون هناك قطار سياحي صديق للبيئة بطول 46 كيلومترًا يربط بين مركز البلدة القديمة جنوبًا وصولًا لمدينة الحجر الأثرية شمالًا، وهذا القطار سيكون قفزة نوعية للمحافظة، وسينقل المسافرين عبر خمسة مراكز؛ هي: البلدة القديمة والواحة البدنية وواحة عتمة والواحة النبطية وواحة الحجر.

اقرأ أيضًا:

بعد إطلاقه.. ما هو مخطط «رحلة عبر الزمن» وما أهدافه وأبرز مشاريعه؟