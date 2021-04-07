«الأحوال المدنية»: تعديل المؤهل العلمي متاح إلكترونيًّا

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنها تقدم خدمات عدة منها خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي وخدمة طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وطلب ربط السجلات للأبناء بالأم.

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن طريقة الاستفادة من هذه الخدمات تتمثل في: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، ثم اختيار خدمات من أيقونة «خدماتي».

ثم اختيار الأحوال المدنية، ومن ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية والضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها، وفقًا لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر «تويتر»: «هل توجد طريقة أخرى عبر الأون لاين لتعديل المؤهل العلمي؟».

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