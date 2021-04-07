«الصحة»: نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 394952 حالة.

وأوضحت الوزارة أنّه تم تسجيل 417 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 381189 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6719 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت 7044 حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة 852 حالة.