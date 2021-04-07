سفلتة مخططات وتأهيل طرق بخميس مشيط

صرح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي بأن البلدية تعمل على إزالة وكشط الإسفلت بطريق الستين الذي بدأت العمل فيه مؤخرًا بعد أن أغلقته بالتعاون مع مرور المحافظة ابتداء من تقاطع شارع الدعوة للمسار المؤدي إلى إشارة مستشفى النساء والولادة وحتى مدخل حي حسام وبين الحويطي بأن البلدية تأمل من الجميع إستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

وأوضح أن هناك طرق رئيسية ومحورية بالمحافظة جار العمل عليها وتم تنفيذ عدد من الأعمال فيها ومنها ما يتعلق بالسلامة المرورية والسفلتة والدهانات والانترلوك والبلدورات، إضافة إلى مصائد تصريف مياه الأمطار لمعالجة تجمع المياه بهذه الطرق. واختتم رئيس البلدية تصريحة بالتوضيح أن البلدية استكملت مشروع سفلتة مخطط المنح بالشنعة جنوب المحافظة بالإضافة إلى استكمال أعمال السفلتة في مخططات المنح (مخطط ٣ شمال المحافظة، ومخطط ٤٢٦ غرب المحافظة، ومخطط شمال طريق الرياض ال يعلى بمركز تندحة).