سفلتة مخططات وتأهيل طرق بخميس مشيط

وأوضح أن هناك طرق رئيسية ومحورية بالمحافظة جار العمل عليها وتم تنفيذ عدد من الأعمال فيها ومنها ما يتعلق بالسلامة المرورية والسفلتة والدهانات والانترلوك والبلدورات، إضافة إلى مصائد تصريف مياه الأمطار لمعالجة تجمع المياه بهذه الطرق. واختتم رئيس البلدية تصريحة بالتوضيح أن البلدية استكملت مشروع سفلتة مخطط المنح بالشنعة جنوب المحافظة بالإضافة إلى استكمال أعمال السفلتة في مخططات المنح (مخطط ٣ شمال المحافظة، ومخطط ٤٢٦ غرب المحافظة، ومخطط شمال طريق الرياض ال يعلى بمركز تندحة).
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