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اتفاقية لترشيد الكهرباء

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وقع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) اتفاقية مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع بمدينة أبها، بإجمالي 72 ألف مصباح، وذلك من خلال استبدال مصابيح مرشدة، تعمل بتقنية الليد (LED)، بالمصابيح الحالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشغيلها خلال العام الحالي.

وأوضح «الحميدي» أن الاتفاقية تهدف لتطوير مشاريع كفاءة الطاقة في المنطقة، والعمل على ترشيد الكهرباء، لافتا إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استخدامها في المنطقة من خلال فاعليات تنظمها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع أمانة المنطقة وبلدياتها.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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