اتفاقية لترشيد الكهرباء

وأوضح «الحميدي» أن الاتفاقية تهدف لتطوير مشاريع كفاءة الطاقة في المنطقة، والعمل على ترشيد الكهرباء، لافتا إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استخدامها في المنطقة من خلال فاعليات تنظمها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع أمانة المنطقة وبلدياتها.
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