إحالة قضية سرقة ماشية محايل إلى النيابة

من جهتها تواصلت "دوت الخليج" مع المالك العسيري الذي أفاد بأن الاعتداء يعد كسر حرز وأخذ ما بداخله وبين أن وكيله بمحايل تقدم بشكوى إلى محافظة محايل برقم 5714 في 5/ 6 / 1442 كما تقدم للشرطة بشكوى رقم 58928 في 21 / 6 / 1442.
وتواصلت «دوت الخليج» مع مدير شرطة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث الذي تفاعل فورا، وخاطب شرطة محايل مباشرة، ووجه باتخاذ الإجراء المناسب وإحالة القضية للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم، كما تواصل مع مالك الماشية حسن عسيري، فيما طلب مدير شرطة محايل العميد مبارك البشري لقاء مالك الماشية أو وكيله.
تطورات القضية خلال الأيام الماضية
الأحد
تم التواصل مع مدير شرطة عسير والذي وجه فورا باتخاذ الإجراء اللازم
الإثنين
التواصل مع مدير شرطة محايل الذي طلب لقاء المالك أو الوكيل
الثلاثاء
تواصل مع دوت الخليج مدير شرطة محايل وذكر أن الوكيل لم يأت، فيما أكد المالك أن الوكيل أخّره عارض صحي إلا أنه توجه إلى المركز لاحقا، والتقى مدير الشرطة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات
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