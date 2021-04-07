14 مخالفا لنظام البيئة في 3 مناطق

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
إجراءات نظامية
وضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة والرياض، 9 مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 3 مواطنين و6 مقيمين من الجنسيات اليمنية والهندية والباكستانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 9 مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.
تسويق وبيع
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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