131 مفقودا في الصحارى

كشفت إحصائية رسمية، عن أن 131 شخصا فقدوا في حوادث مختلفة، خلال عبورهم الطرق الرملية بعدد من صحاري المملكة، نتيجة عدم إلمامهم الكامل بمخاطر عبور تلك الأماكن.

حوادث مأساوية

بحسب إحصائية لجمعية إنجاد للبحث والإنقاذ بمنطقة الرياض لعام 1441، فقد شهدت بعض بلاغات فقدان الأشخاص في الصحراء، حوادث مأساوية نتج عنها وفاة 20 شخصا من الجوع والعطش، وبلغ إجمالي المفقودين 131، عثر على 100 منهم بصحة طيبة، فيما لا توجد تفاصيل عن 11 حالة أخرى.

وجاء توزيع حوادث المفقودين في المواقع الرملية، حسب المناطق على النحو التالي: الرياض 41، الشرقية 13، نجران 5، عسير 1، مكة 2، المدينة 3، حائل 31، القصيم 10، تبوك 11، الجوف 3، الحدود الشمالية 11.

أهمية الإنقاذ

أكد المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة للجمعية بالرياض يوسف عبدالله النفيعي، أن أهم برامج الجمعية القائمة، والتي تقوم بها هي البحث عن مفقودي الصحراء، وكذلك خدمة وتحرير المركبات المحتجزة في السيول أو الرمال أو الشواطئ، وكذلك برامج التوعية بمخاطر السيول والصحراء، ومن أهم أهداف الجمعية، توعية المجتمع بأهمية عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك تأهيل الفرق التطوعية على عمليات البحث، وتقديم المساندة النفسية للفئة المستهدفة، لتخفيف أزماتهم وإرشاد الأفراد بالتعامل مع آثار الكوارث، وتقديم خدمات الإغاثة والبحث والإنقاذ، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والوقاية والتوعية بشأن مخاطر الصحراء والسيول، مشيرا الى أن الجمعية تضم خيرة الشباب المتطوع، الذين نذروا أنفسهم لتقديم خدمات الإنقاذ والبحث عن المفقودين والعالقين، كما أوضح النفيعي أن الجمعية تمتلك 105 طائرات تصوير، و 75 طائرة شراعية و2400 سيارة دفع رباعي.

اتباع التعليمات

شدد الناطق الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق القحطاني، على ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الجهات الرسمية وعدم تجاهلها، داعيا إلى تجنب السفر عبر الطرق البرية والوعرة، أو القيام برحلات في الأماكن النائية، إلا في حالة الضرورة القصوى مع أهمية الإلمام بالطرق، قبل أن يسلكها المسافر والحرص على توفير جميع ما يلزم من غذاء وماء وأجهزة اتصال، وأن يكون لدى ذوي المسافر علم بما سيقوم به، ليتمكنوا من الإبلاغ في حالة تأخره وتحديد مكان وجهته، لمساعدة الجهات المسؤولة في سرعة تحديد الموقع.

نصائح وإرشادات

ومن أهم الأمور التي يجب أن يفعلها كل من تاه، خلال سفره بالبر أو خلال رحلات برية، قال الرائد القحطاني أول ما يجب فعله هو تجنب التعرض للجفاف، وعندما تكون في السيارة ابق فيها، وإذا كنت تسير على قدميك ابحث عن مأوى، أو ظل أو أي مكان يحميك من أشعة الشمس الحارقة، وحاول أن تمكث مكانك في الظل طوال النهار، وليكن تحركك خلال الليل فقط، ولا تغادر السيارة مبتعدا عنها، مع مراقبة حركة الحيوانات والحشرات والطيور.

السيارات العالقة في السيول والرمال 1441

إجمالي السيارات 6744

الرياض 3315

الحدود الشمالية 90

الشرقية 802

القصيم 1375

حائل 298

تبوك 392

مكة 176

نجران 75

المدينة 70

عسير 29

الجوف 7