سباك بالمجان

استغل أحد خريجي المعهد الثانوي الصناعي بنجران فترة جلوسه دون عمل لخدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود في الصيانة التطوعية المجانية لمنازلهم في أعمال السباكة والكهرباء.

ويجول الخريج بسيارته التي حملت لافتة «سباك دون مقابل للمحتاجين» يسير داخل الأحياء والأزقة لتقديم خدماته التطوعية.

وتخرج المتطوع يوسف آل زائف من المعهد الثانوي الصناعي بنجران تخصص تمديدات صحية في 1429، وعندما لم يوفق في إيجاد فرصة عمل، بدأ في أعمال الصيانة التطوعية لمنازل محدودي الدخل منذ 1438 حتى الآن، والتحق معه 6 متطوعين جدد ليبلغ إجمالي المنازل التي تمت صيانتها 107 منازل.

ويسعى آل زائف إلى تشكيل فريق تطوعي كبير لخدمة ذوي الدخل المحدود والمحتاجين الذين لا يستطيعون دفع مبالغ إصلاح منازلهم، وكذلك توفير الدعم المادي لاستمرار العمل التطوعي من خلال تأمين المؤسسات والشركات لأدوات السباكة والكهرباء، داعيا كافة خريجي الكليات التقنية والمعاهد العاطلين عن العمل، إلى المبادرة بعمل الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين وذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن العمل التطوعي مرهق لكنه يحقق السعادة والراحة النفسية التي لا توصف.