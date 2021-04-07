وبدأت خدمات الإدارة منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين بتخصيص مصلى خاص يقع في الدور الأول في المسجد الحرام «أمام جسر أجياد»، وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته، وتجهيزه بجميع الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي للقاصدين، كذلك يوزع موظفو الإدارة خرائط مسارات ذوي الإعاقة، والإشراف على دخولهم من المزلقانات والسلالم والمصاعد والمنحدرات والجسور المجهزة باحتياجاتهم، وتكثيف الوعي الميداني لذوي الإعاقة السمعية في المسجد الحرام بلغة الإشارة وتوزيع الكتيبات الإرشادية لهم.
وتعمل الرئاسة على تنفيذ العديد من التوصيات التي تركز في أهدافها على أهمية تكامل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام وساحاته والمناطق المحيطة به، والوصول الشامل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة شعائرهم الدينية بيسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 مصليات لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.