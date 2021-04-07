4 مصليات لذوي الإعاقة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال شهر رمضان 4 مصليات مهيأة بالعديد من الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية تعقم باستمرار، ويراعى فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي تضمن راحتهم وسلامتهم، ويشرف عليها منسوبو الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.

وبدأت خدمات الإدارة منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين بتخصيص مصلى خاص يقع في الدور الأول في المسجد الحرام «أمام جسر أجياد»، وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته، وتجهيزه بجميع الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي للقاصدين، كذلك يوزع موظفو الإدارة خرائط مسارات ذوي الإعاقة، والإشراف على دخولهم من المزلقانات والسلالم والمصاعد والمنحدرات والجسور المجهزة باحتياجاتهم، وتكثيف الوعي الميداني لذوي الإعاقة السمعية في المسجد الحرام بلغة الإشارة وتوزيع الكتيبات الإرشادية لهم.

وتعمل الرئاسة على تنفيذ العديد من التوصيات التي تركز في أهدافها على أهمية تكامل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام وساحاته والمناطق المحيطة به، والوصول الشامل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة شعائرهم الدينية بيسر وسهولة.