السعودية اليوم / اجتماع وزاري مشترك بين الهند والبحرين



نيودلهي 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واس

عُقد الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا المشتركة بين الهند والبحرين اليوم في نيودلهي.

وترأس الجانب الهندي في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، فيما ترأسها عن الجانب البحريني وزير خارجيتها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال شملت العلاقات التجارية والاقتصادية.

كما بحثا الإستراتيجية المشتركة والتعاون في مرحلة ما بعد كوفيد 19 واللقاحات، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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22:29ت م

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