

الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وذلك بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الاتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة بالعاصمة الرياض، وذلك لأهمية المملكة ودورها الفاعل في دفع التنمية السياحة بالمنطقة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية عالمية تضم مناطق تاريخية وثقافية عريقة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي.

// انتهى //

22:00ت م

0317





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.