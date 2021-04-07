السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 13708 إصابات بفيروس كورونا



روما 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واس

سجلت إيطاليا 13708 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 7.3 ملايين و 393 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 112374.

// انتهى //

21:59ت م

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روما 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واسسجلت إيطاليا 13708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 627 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 7.3 ملايين و 393 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 112374.// انتهى //21:59ت م0315

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