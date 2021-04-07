السعودية اليوم / الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تفتتح أول سينما في حائل



الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واس

افتتحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم أول دار عرض سينمائي في منطقة حائل، بحضور شخصيات بارزة في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.

وأوضحت الهيئة أن دار السينما التي دُشِنت في مجمع ستريب مول تضم 10 شاشات و1309 مقاعد، ليصل عدد الدور في أنحاء المملكة إلى 33 داراً و342 شاشةً و35000 مقعد.

وأشارت إلى أنها تسعى للوصول إلى صناعة سينما سعودية قادرة على المنافسة العالمية لتصبح رافداً إستراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة التزامها بالتطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 بتوفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم، وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية، بما يسهم في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الوظائف للشباب.

ودعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية حرصاً على سلامة العاملين والزوّار، وللحد من انتشار فيروس

// انتهى //

21:59ت م

0314



الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واسافتتحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم أول دار عرض سينمائي في منطقة حائل، بحضور شخصيات بارزة في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.وأوضحت الهيئة أن دار السينما التي دُشِنت في مجمع ستريب مول تضم 10 شاشات و1309 مقاعد، ليصل عدد الدور في أنحاء المملكة إلى 33 داراً و342 شاشةً و35000 مقعد.وأشارت إلى أنها تسعى للوصول إلى صناعة سينما سعودية قادرة على المنافسة العالمية لتصبح رافداً إستراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة التزامها بالتطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 بتوفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم، وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية، بما يسهم في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الوظائف للشباب.ودعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية حرصاً على سلامة العاملين والزوّار، وللحد من انتشار فيروس كورونا // انتهى //21:59ت م0314

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تفتتح أول سينما في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.