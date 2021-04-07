

رام الله 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 2672 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 1.0 % من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 203 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم 65 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 578 مريضاً.

// انتهى //

21:59ت م

0313



رام الله 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 2672 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 18 حالة وفاة، و 1538 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 1.0 % من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 203 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم 65 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 578 مريضاً.// انتهى //21:59ت م0313

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2672 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.