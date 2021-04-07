السعودية اليوم / الكويت تسجل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واس

سجلت الكويت 1517 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 207 ، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14064.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم شفاء 1325 مصاباً بالكورونا ليرتفع مجموع عدد حالات الشفاء إلى 226026.

// انتهى //

21:50ت م

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الكويت 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واسسجلت الكويت 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 241469 , كما سجلت 6 حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 1379.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 207 ، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14064.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم شفاء 1325 مصاباً بالكورونا ليرتفع مجموع عدد حالات الشفاء إلى 226026.// انتهى //21:50ت م0309

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