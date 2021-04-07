السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 126 وفاة و8788 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واس

سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و 8788 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الأزمة بلغ 3326736، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 76037.

// انتهى //

21:31ت م

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مدريد 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 أبريل 2021 م واسسجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و 8788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الأزمة بلغ 3326736، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 76037.// انتهى //21:31ت م0304

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