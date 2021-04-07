لوكسمبورغ تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 168 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم إلى إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 762 حالة وفاة و 62793 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

21:23ت م

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لوكسمبورغ 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 168 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم إلى إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 762 حالة وفاة و 62793 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //21:23ت م0300

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