اخبار السعوديه

السعودية | السفير المعلمي يلتقي مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يلتقي مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 54 ثانية - 10:12 مساءً, 7 أبريل 2021 م

التقى معالي مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم افتراضياً ‏بالمندوبة الدائمة المعينة حديثاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد.‏
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏والتحديات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات‬ القضايا الدولية في الأمم المتحدة.
حضر اللقاء، رئيس مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب معالي السفير فيصل الحقباني، والمسؤولة ‏الإعلامية في الوفد طفول العقبي.‏

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا