شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم افتراضياً ‏المندوبة الدائمة المعينة حديثاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏والتحديات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات‬ القضايا الدولية في الأمم المتحدة.