شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم افتراضياً المندوبة الدائمة المعينة حديثاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات القضايا الدولية في الأمم المتحدة.