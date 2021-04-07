شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: جرعة ثانية من لقاح «كورونا» للمتعافين.. عند الحاجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رغم تأكيد وزارة الصحة الاكتفاء بجرعة واحدة من التطعيم باللقاح المضاد لكورونا المستجد «كوفيد-19» لمن سبق أن أصيبوا بالفايروس، تكون بعد 6 أشهر من التعافي، إلا أنها أفادت بأنه قد تتم جدولة جرعة ثانية لهم.

وتفاعلت «الصحة» مع استفسار مغرد أفاد بأنه أصيب بالفايروس قبل 9 أشهر، وحجز موعدا عبر تطبيق «صحتي» للتطعيم باللقاح، وظهر له موعدان للجرعتين الأولى والثانية، متسائلا عن إمكانية اكتفائه بجرعة واحدة فقط، لتوضح «الصحة» بقولها: «تتم جدولة موعد لإعطاء جرعة ثانية للمتعافين مستقبلا إذا تبينت الحاجة لها»، مضيفة أنه «لا فرق بين مكونات الجرعات».

يذكر أن الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» تكون «محصّن متعافي» باللون الأخضر الغامق، لمن تعافى بعد الإصابة بالفايروس، وتستمر هذه الحالة مدة 6 أشهر من تاريخ التعافي في حالة عدم الإصابة، وبعد إتمام المدة تعود الحالة الصحية إلى «لم تثبت إصابته» باللون الأخضر الفاتح، وفي حالة تم تلقي التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح بعد 6 أشهر من التعافي تتغير الحالة الصحية إلى «محصّن».