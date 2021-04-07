شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحذير «الصحة».. ازدحام أمام صالة الوصول بمطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت كاميرا ”الخليج 365”، ازدحامًا أمام صالة الوصول بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الجسدي.

واصطف عدد كبير من الأشخاص أمام صالة الوصول في انتظار القادمين عبر المطار، يأتى ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة استمرار التقيد بها.