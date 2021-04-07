مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق الدرعية الوقفي الاستثماري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - واس

رعى صاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية والرئيس الفخري لجمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية ، توقيع اتفاقية تفاهم لتأسيس الصندوق الوقفي الاستثماري للجمعية بمسمى (صندوق الدرعية الوقفي) مع شركة الإنماء للاستثمار، في مقر محافظة الدرعية، حيث مثل الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ماجد بن سعد العصيمي ومثل الشركة الرئيس التنفيذي مازن بغدادي .

أهداف صندوق الدرعية الوقفي الاستثماري:

ويهدف إنشاء الصندوق إلى رفع مستوى حوكمة إدارة الأصول الوقفية لجمعية الإمام محمد بن سعود وفق إطار تنظيمي ومؤسسي تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية، مما يساعد الجمعية في رفع مستوى الاستدامة المالية من خلال العوائد التي يقدمها الصندوق، والتركيز على رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات والبرامج التنموية التي تقدمها الجمعية لصالح المجتمع المحلي لمحافظة الدرعية.

خطة التحول الرقمي:

وعلى هامش التوقيع دشن سموه الموقع الإلكتروني للجمعية وجهاز التبرع الآلي (ADM) حيث تتميز أجهزة خدمة التبرع الآلي بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى أمانها العالي، وإتمامها لكافة العمليات إلكترونياً بشكل كامل.

وجاءت هذه الخدمات ضمن خطة الجمعية للتحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، لما لذلك من أبعاد تنعكس على جودة الحياة ومكانة المملكة وطموحها الرائد بين دول العالم المتقدم.

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