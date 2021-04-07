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مخطط رحلة عبر الزمن محطة أساسية لتحقيق رؤية محمد بن سلمان لتطوير العلا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

مخطط رحلة عبر الزمن محطة أساسية لتحقيق رؤية محمد بن سلمان لتطوير العلا

في إطار جهود تنويع مصادر الاقتصاد وتحسين جودة الحياة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعكس رعاية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وإشرافه المباشر على إطلاق الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن ضمن برنامج تطوير العلا، اهتمام سموه الكبير والمتواصل بإبراز الوجه الحضاري للمملكة العربية للعالم أجمع، نظير ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من إمكانات تؤهلها لمواصلة دورها الفاعل والحيوي في جهود الحفاظ على التراث العالمي.

مخطط رحلة عبر الزمن العلا

 

إطلاق مخطط رحلة عبر الزمن:

ويشمل المخطط أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، بما يمثل نموذجًا لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي، حيث ستصبح نموذجًا عالميًّا للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي.

مخطط رحلة عبر الزمن محطة أساسية لتحقيق رؤية محمد بن سلمان لتطوير العلا - متابعات الخليج 365

 

تحقيق رؤية العلا:

كما أن مخطط رحلة عبر الزمن يُعد أحد المراحل الأساسية لتحقيق رؤية العلا التي أطلقها سمو ولي العهد، لتصبح العلا أكبر متحف حي بالعالم، كما يهدف إلى المحافظة على العلا كبيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها تساهم في تطوير إرث ثقافي للعالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

مخطط رحلة عبر الزمن محطة أساسية لتحقيق رؤية محمد بن سلمان لتطوير العلا - متابعات الخليج 365

 

ويأتي تطوير المنطقة الثقافية للعلا ترجمةً عملية لرؤية سمو ولي العهد التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح الثقافي للمملكة على دول العالم أجمع من خلال تحويل العلا إلى متحف حي ووجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، كما تأتي في إطار جهود تنويع مصادر الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.

مخطط رحلة عبر الزمن العلا

 

معهد الممالك أكبر محاور المخطط:

كما أن تبني الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لإنشاء معهد الممالك كمركز عالمي لدراسات الحضارات التي سكنت شمال غرب شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، ضمن مخطط “رحلة عبر الزمن”، يؤكد سعي المملكة الحثيث في الحفاظ على التاريخ الإنساني للشعوب والحضارات التي استوطنت المنطقة، استشعارًا منها لأهمية ذلك في إثراء الحركة التاريخية والثقافية والحضارية في المنطقة والعالم.

مخطط رحلة عبر الزمن العلا
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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