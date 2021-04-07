مخطط رحلة عبر الزمن محطة أساسية لتحقيق رؤية محمد بن سلمان لتطوير العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعكس رعاية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وإشرافه المباشر على إطلاق الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن ضمن برنامج تطوير العلا، اهتمام سموه الكبير والمتواصل بإبراز الوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية للعالم أجمع، نظير ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من إمكانات تؤهلها لمواصلة دورها الفاعل والحيوي في جهود الحفاظ على التراث العالمي.

إطلاق مخطط رحلة عبر الزمن:

ويشمل المخطط أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، بما يمثل نموذجًا لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي، حيث ستصبح نموذجًا عالميًّا للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي.

تحقيق رؤية العلا:

كما أن مخطط رحلة عبر الزمن يُعد أحد المراحل الأساسية لتحقيق رؤية العلا التي أطلقها سمو ولي العهد، لتصبح العلا أكبر متحف حي بالعالم، كما يهدف إلى المحافظة على العلا كبيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها تساهم في تطوير إرث ثقافي للعالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

ويأتي تطوير المنطقة الثقافية للعلا ترجمةً عملية لرؤية سمو ولي العهد التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح الثقافي للمملكة على دول العالم أجمع من خلال تحويل العلا إلى متحف حي ووجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، كما تأتي في إطار جهود تنويع مصادر الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.

معهد الممالك أكبر محاور المخطط:

كما أن تبني الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لإنشاء معهد الممالك كمركز عالمي لدراسات الحضارات التي سكنت شمال غرب شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، ضمن مخطط “رحلة عبر الزمن”، يؤكد سعي المملكة الحثيث في الحفاظ على التاريخ الإنساني للشعوب والحضارات التي استوطنت المنطقة، استشعارًا منها لأهمية ذلك في إثراء الحركة التاريخية والثقافية والحضارية في المنطقة والعالم.



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