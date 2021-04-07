شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» السعودية تحصد المركز الأول لجائزة «خليفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حصدت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) المركز الأول لجائزة خليفة التربوية في دورتها الـ14، عن فئة المؤسسات للمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى العالم العربي، إذ شاركت المؤسسة ببرنامج فصول موهبة.

واعتمد رئيس مجلس أمناء الجائزة أسماء الفائزين أمس (الأربعاء)، فيما مرت رحلة حصول المملكة على المرتبة الأولى بعدد من المراحل، بداية من إعداد ملف الترشح (1000 صفحة شاملة الملاحق)، ثم جلسة تحكيم تستند إلى معايير الجودة والابتكار والمنهجية والتخطيط، والاستدامة الاقتصادية والبيئية والتطبيق والنتائج، وأخيراً مرحلة التنافس بين المشاريع المقدمة. يذكر أن «موهبة» تركز على إثراء معرفة الطلاب بالمعلومات الحديثة والأفكار غير التقليدية.