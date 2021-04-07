شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يطلق «رحلة عبر الزمن» ضمن برنامج تطوير العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرؤية التصميمية لمخطط «رحلة عبر الزمن» ضمن برنامج تطوير العلا، الذي يعكس اهتمامه الكبير والمتواصل بإبراز الوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية للعالم أجمع، نظير ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من إمكانات تؤهلها لمواصلة دورها الفاعل والحيوي في جهود الحفاظ على التراث العالمي.

وتعد رعاية ولي العهد وإشرافه المباشر على إطلاق الرؤية التصميمية لمخطط «رحلة عبر الزمن»، إحدى المراحل الأساسية لتحقيق رؤية العلا التي أطلقها، لتصبح أكبر متحف حي بالعالم. كما يهدف إلى المحافظة على العلا كبيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها تساهم في تطوير إرث ثقافي للعالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030. ويمثل إطلاق الأمير محمد بن سلمان لمخطط رحلة عبر الزمن والذي يشمل أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، نموذجاً لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي، حيث ستصبح نموذجًا عالميًا للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي.

وتبني الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لإنشاء معهد الممالك كمركز عالمي لدراسات الحضارات التي سكنت شمال غرب شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، ضمن مخطط «رحلة عبر الزمن»، يؤكد سعي المملكة الحثيث في الحفاظ على التاريخ الإنساني للشعوب والحضارات التي استوطنت المنطقة، استشعارًا منها لأهمية ذلك في إثراء الحركة التاريخية والثقافية والحضارية في المنطقة والعالم.

وتُقدم العُلا من خلال مشروع تطوير المنطقة الثقافية، نموذجًا لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي العالمي، حيث ستصبح نموذجًا عالميًا للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي، عبر أكثر من 100 مشروع ستُقام على طول 20 كيلو مترًا، وتضم 5 مراكز وأحياء رئيسية و15 مرفقا ثقافيا وطبيعيا.