شكرا لقرائتكم خبر عن الحرشاني يتفقد «تقنيات» عرعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد نائب المحافظ للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني ويرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس محمد موسى الحربي، منشآت ومشاريع التدريب التقني في منطقة الحدود الشمالية.

واستهل النائب المساعد جولته بزيارة الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات بعرعر، واطلع على سير العملية التدريبية وأبرز التحديات والحلول، وشملت الزيارة متابعة مشروع إسكان المعهد السعودي التقني للتعدين، ومشروع إسكان مدربات الكلية التقنية للبنات بعرعر.

واختتمت الزيارة باجتماع مرئي بقيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة عرض فيها أهم ما تم إنجازه وتنفيذه خلال جائحة كورونا.

وأثنى المهندس صالح على الجهود المبذولة من قيادات الإدارة العامة والمنشآت التدريبية بالمنطقة، متطلعا الى مزيد من العطاء والتميز.