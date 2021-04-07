تخصيص 4 مصليات لخدمة ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

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خرائط المسارات
وبدأت خدمات الإدارة منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين بتخصيص مصلى خاص يقع في الدور الأول في المسجد الحرام (أمام جسر أجياد) وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته، وتجهيزه بجميع الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي للقاصدين، كذلك يوزع موظفو الإدارة خرائط مسارات ذوي الإعاقة والإشراف على دخولهم من المزلقانات والسلالم والمصاعد والمنحدرات والجسور المجهزة باحتياجاتهم، وتكثيف الوعي الميداني لذوي الإعاقة السمعية في المسجد الحرام بلغة الإشارة وتوزيع الكتيبات الإرشادية لهم.
وتعمل الرئاسة على تنفيذ العديد من التوصيات التي تركز في أهدافها على أهمية تكامل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام وساحاته والمناطق المحيطة به والوصول الشامل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة شعائرهم الدينية بيسر وسهولة، والتركيز على متطلبات كل فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفتها وتحديدها بدقة لتمكينهم من أداء الشعائر بيسر وسهولة، والتأكد من كون المرافق الخاصة للرئاسة تحقق الوصول الشامل لتمكين جميع فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.
الهندسة الذكية
من جهة ثانية دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من البرامج والخدمات كان آخرها الكرسي المجهز بالعديد من المميزات، حيث جاء بتصميم خفيف الوزن، وحاصل على براءة اختراع الهندسة الذكية، ومساند للقدمين، ومصنوعة من البلاستك المقوى، وسهل النقل والطي والدفع في المنحدرات والطرق غير الممهدة مع إمكانية إضافة محرك كهربائي (باور جلايد)، كما يتميز بتصميمه الأحادي وقدرته على التحمل ويحتوي على مقابض تحكم.
وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فيصل الجودي أن رئاسة شؤون الحرمين عملت على تجهيز (32) بابا مهيأة بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج، ويوجد في الحرم المكي الشريف مسارات توضيحية خاصة بتنقل ذوي الإعاقة الحركية من وإلى المسجد الحرام تنطلق من أجياد بجوار قصر الصفا إلى الدور الثاني من الحرم المكي الشريف، وذلك لتفادي تأثرهم بأشعة الشمس في أوقات الظهيرة.
من الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام:
- عملت على تجهيز 32 بابا مهيأ بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج.
- يوجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوو الإعاقة.
- تهيئة عدد من الجسور بالخدمات المناسبة .
- مجموعة من السلالم الكهربائية والمصاعد والجسور المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم.
- دورات مياه مجهزة بجميع الأدوات التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية.
- يوجد مسارات توضيحية خاصة بتنقل ذوي الإعاقة الحركية من وإلى المسجد الحرام.
- لوحات إرشادية مكتوبة والكترونية بعدة لغات توضح لجميع القاصدين وجهات التنقل داخل المسجد الحرام.
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