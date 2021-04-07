شكرا لقرائتكم خبر تطبيق ذكي لحفظ الطعام من الهدر بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب معلومات لـ»مكة»، فإن الجمعية أطلقت التطبيق بشكل تجريبي قبل فترة، من أجل قياس مدى التفاعل مع التطبيق، حتى يطلق بشكل رسمي من قبل الجهات ذات العلاقة، والتي أبدت موافقة مبدئية على التطبيق، كما يمكن للجميع تحميله سواء من App Store أو عن طريق متجر play.
من جهة أخرى يوفر التطبيق عددا من الخدمات كطلب حفظ نعمة أو طلب استفادة من الجمعية، حيث يطلب التطبيق تحديد موقع المستفيد من خلال خدمة تحديد الموقع، كما يتيح التطبيق التعرف على قائمة الطلبات التي سجلها المستفيد وتتبع حالتها، إضافة الى إمكانية التواصل مع الجمعية بشكل من مباشر، أو طلب الدعم الفوري، و يهدف التطبيق للقضاء على ظاهرة إهدار الطعام، عن طريق الاستفادة من فائض الطعام السليم من الفنادق أو المطاعم أو قاعات الأفراح أو المناسبات العائلية ونحوها، وفرزه وتوصيله مجانا للمحتاجين عن طريق الجمعية، كما يسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل ذلك الطعام المهدر.
تطبيق إكرام يتضمن:
- طلب حفط الطعام
- طلب الاستفادة من الجمعية
- قائمة الطلبات
- عن الجمعية
- الاتصال المباشر
- الدعم الفني
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.