شكرا لقرائتكم خبر تطبيق ذكي لحفظ الطعام من الهدر بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يهدر أكثر من ثلث الطعام، مما تترتب عليه تأثيرات بيئية، أطلقت جمعية إكرام لحفظ الطعام بالعاصمة المقدسة أخيرا تطبيقا ذكيا يمكن تحميله على الهواتف المحمولة، بهدف الحد من إهدار الطعام، حيث يمكن للمستخدم من خلاله إرسال طلب حفظ النعمة، وبمجرد تحديد موقعه ترسل له الجمعية بشكل مباشر سيارة لأخذ فائض الطعام، وذلك بعد فرزه وتعبئته ومن ثم توزيعه على المحتاجين بشكل مباشر.

وبحسب معلومات لـ»مكة»، فإن الجمعية أطلقت التطبيق بشكل تجريبي قبل فترة، من أجل قياس مدى التفاعل مع التطبيق، حتى يطلق بشكل رسمي من قبل الجهات ذات العلاقة، والتي أبدت موافقة مبدئية على التطبيق، كما يمكن للجميع تحميله سواء من App Store أو عن طريق متجر play.

من جهة أخرى يوفر التطبيق عددا من الخدمات كطلب حفظ نعمة أو طلب استفادة من الجمعية، حيث يطلب التطبيق تحديد موقع المستفيد من خلال خدمة تحديد الموقع، كما يتيح التطبيق التعرف على قائمة الطلبات التي سجلها المستفيد وتتبع حالتها، إضافة الى إمكانية التواصل مع الجمعية بشكل من مباشر، أو طلب الدعم الفوري، و يهدف التطبيق للقضاء على ظاهرة إهدار الطعام، عن طريق الاستفادة من فائض الطعام السليم من الفنادق أو المطاعم أو قاعات الأفراح أو المناسبات العائلية ونحوها، وفرزه وتوصيله مجانا للمحتاجين عن طريق الجمعية، كما يسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل ذلك الطعام المهدر.

تطبيق إكرام يتضمن:

