شكرا لقرائتكم خبر وزير الإعلام يدعو اتحاد الإذاعات الإسلامية إلى مواكبة التحولات والمتغيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي خلال ترؤسه أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ أعمال اجتماعي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية أهمية العمل الإعلامي الإسلامي المشترك الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم حاليا، مما يتطلب العمل الجماعي وتنسيق الرسائل والخطاب الإعلامي لمواكبة التحولات والمتغيرات التي تشهدها صناعة الإعلام وآثارها على المجتمعات الإسلامية.

وتطرق إلى ما تواجهه مؤسسات الإذاعة والتلفزيون عالميا من تحديات مهنية في عدد من المجالات التي تتيح جمع النص والصوت والصورة في إطار واحد، وتضمن جذب المتلقين، ولفت انتباههم من خلال عرض المحتوى المؤثر عبر أحدث تقنيات البث.

وقال «إن هذه التحديات تتطلب العمل على تطوير استراتيجية موحدة بناء على دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال واقتراح مبادرات كفيلة بالتعامل معها بكفاءة وفعالية عالية، وتنسيق جهود الدول الإسلامية إعلاميا بما يضمن بناء صورة ذهنية سليمة عنها دوليا»، داعيا اتحاد الإذاعات الإسلامية إلى التعامل مع تلك التحديات.

وأشاد بجهود مدير الاتحاد السابق محمد سالم ولدبوك خلال فترة إدارته، مقدما شكره للجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما قدمته من جهد وعطاء في خدمة العمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

تحديات مهنية:

