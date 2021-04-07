وزير الإعلام يدعو اتحاد الإذاعات الإسلامية إلى مواكبة التحولات والمتغيرات

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وتطرق إلى ما تواجهه مؤسسات الإذاعة والتلفزيون عالميا من تحديات مهنية في عدد من المجالات التي تتيح جمع النص والصوت والصورة في إطار واحد، وتضمن جذب المتلقين، ولفت انتباههم من خلال عرض المحتوى المؤثر عبر أحدث تقنيات البث.
وقال «إن هذه التحديات تتطلب العمل على تطوير استراتيجية موحدة بناء على دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال واقتراح مبادرات كفيلة بالتعامل معها بكفاءة وفعالية عالية، وتنسيق جهود الدول الإسلامية إعلاميا بما يضمن بناء صورة ذهنية سليمة عنها دوليا»، داعيا اتحاد الإذاعات الإسلامية إلى التعامل مع تلك التحديات.
وأشاد بجهود مدير الاتحاد السابق محمد سالم ولدبوك خلال فترة إدارته، مقدما شكره للجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما قدمته من جهد وعطاء في خدمة العمل الإعلامي الإسلامي المشترك.
تحديات مهنية:
- صناعة المحتوى بما يتناسب مع التدفق الهائل والسريع للأخبار وتسارع الأحداث
- تعدد الاحتياجات المعرفية للمتلقين، والتنافس العالمي القوي في مجال صناعة الترفيه
- التحديات في مجال تعزيز الحضور في منصات الإعلام الجديد، من خلال تنويع أساليب النشر
- البث عند الطلب عبر الإنترنت وتوظيف الوسائط الرقمية كالفيديو، والإنفوجرافيك، وغيرها
- الاهتمام بالوسائط التي تتيح جمع النص والصوت والصورة في إطار واحد لجذب المتلقين، ولفت انتباههم من خلال عرض المحتوى المؤثر عبر أحدث تقنيات البث.
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