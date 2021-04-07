مجلس الوزراء يوافق على خطة منع عمل الأطفال بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ عبر الاتصال المرئي ــ أمس الأول على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة، كما وافق من حيث المبدأ على مبادرة (المجتمع السياحي)، والتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

استقرار المنطقة

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والترحيب بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، والعمل على تحقيق أهدافها البيئية في المنطقة والعالم.

وشدد المجلس على التضامن الكامل والوقوف التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال اتصاله الهاتفي بملك الأردن، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه وولي عهده من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره.

كما نوه المجلس بنتائج المباحثات الرسمية التي أجراها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما تم خلالها من تأكيد العزم على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص لتعزيز التكامل والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

مساندة مصر والسودان

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجددا مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

وشدد المجلس على دعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق، وما أكدته المملكة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، من المطالبة بوقف مشروع إيران الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيدا، وخروجها وجميع القوات التابعة لها، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هويتها العربية، وأهمية محاربة التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.

وعد مجلس الوزراء منحة المملكة من المشتقات النفطية الجديدة لتشغيل محطات الكهرباء في محافظات الجمهورية اليمنية، بأنها استمرار لدعمها ووقوفها مع اليمن وحكومته، والتخفيف من معاناة شعبه الشقيق، وجهودها في تحقيق السلام الدائم، وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

خطوات مبتكرة

وفي الشأن المحلي، تطرق المجلس إلى مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق بالمملكة، مثمنا في هذا الصدد تدشين ولي العهد، برنامج (شريك) الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتطوير المساهمة في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار كأولوية وطنية للمملكة، بوصفها دولة ممكنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها بالمنطقة، تستهدف تنمية الاستثمارات المحلية خلال السنوات المقبلة.

واطلع المجلس على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية خلال رمضان المبارك، وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء نسكهم بشكل آمن صحيا، في جو من السكينة والطمأنينة، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى إجراءات الأمان وتدابير السلامة.

وتابع تطورات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، ومستجدات الوضع الوبائي، في ضوء ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المتخذة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.

قرارات:







تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في سنغافورة في مجال الطاقة.



الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.



الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع وكالات الأنباء النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى.



الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.



الموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.



الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.



الموافقة - من حيث المبدأ - على مبادرة (المجتمع السياحي)، وتفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.



الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.



الموافقة على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.



الموافقة على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال، في المملكة.



أن المقصود بالجهة القضائية المختصة - المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ - لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.



ترقيات:

أحمد بن سلطان بن شير (مستشار شرعي) بالـ15 بوزارة العدل.

منيف بن فالح العتيبي (مستشار مالي) بالـ15 بالديوان العام للمحاسبة.

علي بن عبدالله العنقري (مستشار إداري) بالـ14 بوزارة الداخلية.

خالد بن ماجد آل غرير (مستشار إداري) بالـ14 بوزارة الداخلية.

خالد بن عبدالرحمن المسعري (مستشار إداري) بالـ14 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

فهد بن محمد القحطاني (مستشار أول) بالـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عسل بن رجاء المسردي (مستشار هندسي) بالـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

علي بن جارالله الزهراني (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية) بالـ14 بالديوان العام للمحاسبة.