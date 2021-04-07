جامعة بيشة تعفي أبناء الشهداء من الرسوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعفى مجلس جامعة بيشة في اجتماعه (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي، وبحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء المجلس، أبناء الشهداء ومصابي الواجب من الرسوم الدراسية في برامج الجامعة ذات الرسوم. كما أقر التقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للعام الحالي والعام المقبل، وتطوير مقررات متطلبات الجامعة ومسارات السنة الأولى، وفصل مجلة جامعة بيشة للعلوم.



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