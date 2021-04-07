القبض على مواطن دهس مقيما أمام محل وهرب

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه تعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المحال التجارية، وهروب الجاني من الموقع، أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وبين المقدم الشهري أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن المركبة مسروقة من أمام أحد المنازل، وإلى قيام الجاني بتظليل زجاج المركبة في المحل، والهروب دون دفع قيمة الخدمة، مما أدى إلى دهس مقيم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر يعمل في المحل ونقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، وجرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.
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