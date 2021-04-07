شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السفير أسامة نقلي يعلق على زيارة مندوب قطر بالجامعة العربية له:"أسعدني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق سفير المملكة لدى مصر مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، على زيارة السفير إبراهيم السهلاوي، المندوب الدائم لدولة ‎قطر الشقيقة لدى الجامعة العربية له.

وقال أسامة بن أحمد نقلي:"أسعدني بزيارته اليوم"، موضحا:"عندما تتقارب سنوات الخبرة الدبلوماسية، فلابد وأن يتناول الحديث التحديات والأزمات التي عصفت بمنطقتنا العربية عبر العقود،والقدرة على تجاوزها دائماً لمستقبل أفضل".