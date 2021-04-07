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شاهد.. السفير أسامة نقلي يعلق على زيارة مندوب قطر بالجامعة العربية له:"أسعدني"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق سفير المملكة لدى مصر مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، على زيارة السفير إبراهيم السهلاوي، المندوب الدائم لدولة ‎قطر الشقيقة لدى الجامعة العربية له.

وقال أسامة بن أحمد نقلي:"أسعدني بزيارته اليوم"، موضحا:"عندما تتقارب سنوات الخبرة الدبلوماسية، فلابد وأن يتناول الحديث التحديات والأزمات التي عصفت بمنطقتنا العربية عبر العقود،والقدرة على تجاوزها دائماً لمستقبل أفضل".

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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