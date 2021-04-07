- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السفير أسامة نقلي يعلق على زيارة مندوب قطر بالجامعة العربية له:"أسعدني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق سفير المملكة لدى مصر مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، على زيارة السفير إبراهيم السهلاوي، المندوب الدائم لدولة قطر الشقيقة لدى الجامعة العربية له.
وقال أسامة بن أحمد نقلي:"أسعدني بزيارته اليوم"، موضحا:"عندما تتقارب سنوات الخبرة الدبلوماسية، فلابد وأن يتناول الحديث التحديات والأزمات التي عصفت بمنطقتنا العربية عبر العقود،والقدرة على تجاوزها دائماً لمستقبل أفضل".