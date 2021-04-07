شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التجارة: الجولات الرقابية تثبت الوفرة الكبيرة للسلع في منافذ البيع خلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر من 2000 جولة رقابية في المملكة أثبتت الوفرة الكبيرة في منافذ البيع وفي المخزون للسلع الأساسية التي يتم استهلاكها في شهر ‎رمضان.

وقال عبدالرحمن الحسين خلال لقاء مع قناة العربية:" الجولات الرقابية رصدت مستوي عالي في جودة المنتجات التي يتم استهلاكها خلال موسم رمضان القادم".

وأوضح:" أكثر منتجات يتم تخفيضها ويقبل عليها المستهلكون من جميع سكان المملكة هي المواد الغذائية والملابس بحكم موسم رمضان والعيد".