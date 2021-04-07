شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التجارة: الجولات الرقابية تثبت الوفرة الكبيرة للسلع في منافذ البيع خلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر من 2000 جولة رقابية في المملكة أثبتت الوفرة الكبيرة في منافذ البيع وفي المخزون للسلع الأساسية التي يتم استهلاكها في شهر رمضان.
وقال عبدالرحمن الحسين خلال لقاء مع قناة العربية:" الجولات الرقابية رصدت مستوي عالي في جودة المنتجات التي يتم استهلاكها خلال موسم رمضان القادم".
وأوضح:" أكثر منتجات يتم تخفيضها ويقبل عليها المستهلكون من جميع سكان المملكة هي المواد الغذائية والملابس بحكم موسم رمضان والعيد".